Более десятка человек отравились "спайсами" в Подмосковье

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Наркополиция зафиксировала несколько случаев отравления "спайсами" в Подмосковье. Перед Новым годом наркозависимые перешли на курительные смеси, от которых и пострадали, сообщает пресс-служба ФСКН России.

29 декабря в больницы Талдома и Дубны попали 13 человек в возрасте от 18 до 33 лет. Все они решили отметить приближение Нового года "спайсами", за что и поплатились. Двое отравившихся скончались, остальные находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавшие купили наркотики через SMS, где указывались тайники в скверах, где и хранились "спайсы". Все отравившиеся были уверены, что покупают безобидные наркотики и заплатили за них высокую цену – 2200 рублей за грамм.

В поле зрения стражей порядка попали трое местных жителей, которые покупали "спайсы". Фактически правоохранители спасли им жизнь, изъяв курительные смеси.

Полицеские нашли крупнейшую партию концентрата для изготовления спайса

Молодые люди употребляли синтетический аналог марихуаны. Его воздействие на организм человека оказалось поистине разрушительным.

В настоящее время наркополицейские разыскивают продавцов смертельно опасного наркотика.

Напомним, накануне столичные полицейские задержали москвича, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Мужчину задержали возле одного из домов по проспекту Буденного на востоке Москвы. Им оказался 35-летний безработный москвич. У мужчины обнаружили и изъяли 11 пакетиков с растительным веществом. Экспертиза показала, что это "спайсы".