Грузчик украл со склада кофемашины на полмиллиона рублей

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Столичные полицейские задержали грузчики, подозреваемого в краже кофемашин на 500 тысяч рублей. Злоумышленник вывез кофейные аппараты со склада и пытался их перепродать, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Подозреваемый был задержан на Литовском бульваре. Им оказался 26-летний житель Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, накануне вечером из храма Покрова Пресвятой Богородицы на Волоколамском шоссе похитили медальон с частицами мощей святых Петра и Павла.

Похищенный медальон был привезен из Италии и подарен храму одним из прихожан.