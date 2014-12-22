На юго-востоке Москвы мужчину избили и подожгли

Фото: ТАСС

Жителя Москвы на юго-востоке города избил и поджег неизвестный, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Нападение произошло вечером 21 декабря около дома №48 по улице Юных Ленинцев. Нападавший нанес несколько ударов мужчине, после чего облил бензином и поджег.

Жителя Москвы госпитализировали с ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что в сентябре 2014 года в подмосковных Химках задержали мужчину, обвиняемого в убийстве и поджоге семьи из четырех человек.