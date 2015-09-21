На протаранившего остановку в Москве водителя завели дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В отношении водителя, протаранившего остановку на Профсоюзной улице, завели уголовное дело, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Дело заведено по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию", максимальное наказание по ней составляет два года колонии.

В полиции отметили, что из медучреждений, куда были доставлены пострадавшие, получены документы об отсутствии тяжких телесных повреждений.

Мера пресечения в отношении водителя не избиралась. В настоящее время с ним проводят необходимые следственные действия.

Напомним, авария произошла вечером 20 сентября. Водитель Hyundai Solaris при перестроении не пропустил машину и совершил столкновение с ехавшими навстречу Skoda Fabia и Mitsubishi Lancer, после чего потерял управление и выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех женщин, стоявших на автобусной остановке.

Кроме женщин, находившихся на остановке, с различными травмами были госпитализированы водитель Mitsubishi Lancer, пассажирка Skoda Fabia, а также пассажир Hyundai Solaris.

Всего с места происшествия были госпитализированы семь человек. Трое были направлены в НИИ им. Склифосовского, двое – в Первую градскую больницу, по одному – в ГКБ №79 и ГКБ №64.

Как выяснилось, водитель Hyundai Solaris был пьян. Более того, в январе этого года его лишили водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде.