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Происшествия

17 декабря 2014, 20:23

Неизвестные ограбили курьеров на северо-западе столицы

криминал розыск нападения ограбление курьеров

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В среду, 17 декабря, преступники ограбили троих курьеров, доставивших заказ по адресу: Парусный проезд, дом 13. Под видом покупателей они заказали товары на съемную квартиру, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Нападение произошло около 15.45. Когда сотрудники службы доставки приехали, четверо злоумышленников, угрожая пистолетом, избили, связали, и ограбили курьеров. Затем преступники скрылись с места происшествия на автомобиле KIA, который принадлежал одному из пострадавших.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников. В городе объявлен план "Перехват", добавили в МВД.

По данным некоторых СМИ, курьеры являются работниками компании по доставке "Видеошопер". Преступники украли у них телефоны IPhone 6 и планшеты IPad общей стоимостью 700 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре пятеро налетчиков на двух внедорожниках ограбили курьера стройфирмы на 100 тысяч рублей. Нападение произошло на Звенигородском шоссе.

Там злоумышленники на Porsche Cayenne и Volkswagen Tiguan заблокировали Chevrolet Aveo курьера, разбили стекла машины, прострелили колесо и забрали пакет с деньгами.

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