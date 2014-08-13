Задержан бывший сотрудник банка, торговавший данными его клиентов

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Столичная полиция задержала подозреваемого в торговле базами данных клиентов банков. Злоумышленник продавал сведения, составляющие банковскую тайну, сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

9 августа в правоохранительные органы обратился представитель одного из столичных банков, который рассказал, что неизвестный продает данные клиентов кредитной организации, которые составляют банковскую тайну.

Полицейские выяснили, что данными торгуют через специальный интернет-портал, где подозреваемый оценил информацию о денежных средствах клиентов и их анкетах в 20 тысяч рублей.

Вскоре мужчина был задержан. Злоумышленником оказался бывший сотрудник этого же банка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну". Задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.