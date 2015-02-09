Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Мытищах

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Мытищинские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за грабеж. Злоумышленника доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

3 февраля патрульные полицейские обратили внимание на подозрительного молодого человека и решили проверить у него документы. В ходе проверки по базе выяснилось, что мужчина разыскивается за грабеж.

Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в конце января подмосковные блюстители порядка задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в побоях. 28 января на 108 километре Ленинградского шоссе сотрудники полиции остановили 30-летнего водителя для проверки документов.

Пассажиром остановленного автомобиля был 53-летний житель Саратовской области. Выяснилось, что он давно уже является "клиентом" баз данных полиции.

А летом прошлого года в деревне Болтино Мытищинского района Московской области был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Убитый находился в федеральном розыске.