"Черного банкира" задержали за махинации на 150 млн рублей

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Столичные полицейские задержали "черного банкира", подозреваемого в незаконных банковских операциях на 150 млн рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

В ходе следствия установлено, что 28-летний москвич вместе с соучастниками без лицензии Центробанка России открывал и вел счета юридических лиц, а также переводил и обналичивал деньги, используя реквизиты фирм-однодневок.

5 июня по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В ходе обыска в помещении, где располагался офис злоумышленников, полицейские задержали одного из подозреваемых.

5 августа Тверской суд посадил его под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжаются, разыскиваются другие участники преступной группировки.