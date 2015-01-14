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ЧП

14 января 2015, 15:36

На МКС произошел выброс вредных веществ

космос МЧС чп вредные вещества

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел выброс вредных веществ, сообщает пресс-служба Роскосмоса. На время ЧП экипаж перебрался на российскую часть станции.

Инцидент на МКС произошел в 11.44 по московскому времени. По информации ведомства, в атмосферу станции попали вещества из системы охлаждения.

По данным источника "Интерфакса", на МКС произошла утечка аммиака, однако в официальном аккаунте NASA в Twitter данную информацию не подтверждают.

В Роскосмосе отметили, что концентрация вредных веществ на российском сегменте МКС находится в пределах допустимых значений. "В настоящее время американский сегмент МКС изолирован, экипаж в безопасности и находится на российском сегменте", - сообщили в ведомстве.

По словам начальника российского Центра управления полетами Максима Матюшина, безопасность экипажа была обеспечена за счет слаженных и оперативных действий самих космонавтов и астронавтов, а также оперативных групп управления в Москве и в Хьюстоне.

"Дальнейшие действия на американском сегменте должны быть выработаны американской стороной. Сейчас ЦУП в Хьюстоне анализирует информацию о состоянии американского сегмента МКС", - сказал Матюшин.

Позже стало известно, что американские астронавты Барри Уилмор и Терри Верст, а также итальянка Саманта Кристофоретти останутся ночевать в российском сегменте МКС до прояснения ситуации, пишет МИА "Россия сегодня".

В настоящее время на борту космической станции находятся шесть человек: это американцы Барри Уилмор и Терри Верст, итальянка Саманта Кристофоретти, а также россияне Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров.

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