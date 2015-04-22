Ансамбль "New Life Brass" устроит в Москве дефиле

Фото: newlifebrass.com

27 апреля в Клубе Алексея Козлова пройдет концерт квинтета медных духовых инструментов New Life Brass. В составе ансамбля – музыканты, играющие на трубе, валторне, тромбоне и тубе.

New Life Brass покажет публике новые сценические номера и концертное дефиле. Но подробности этой части программы пока держатся в секрете. Музыканты также исполнят популярные классические, джазовые и эстрадные мелодии, входящие в их репертуар. Например, "Турецкое рондо" Моцарта, "Марш Радецкого" Штрауса и "Прощание славянки" Агапкина.

Этот ансамбль известен не только в России, но и во Франции, Вьетнаме, Армении и других странах. New Life Brass получили Гран-При конкурса в рамках "Оркестровые ассамблеи", премию правительства Москвы "За лучший реализованный проект", а также поучаствовали на открытии XXV кинопремии "Ника" в 2012 году.