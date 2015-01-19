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Культура

19 января 2015, 18:41

Группа "АукцЫон" даст первый в новом году концерт

концерты Известия Hall Аукцыон

Олег Гаркуша. Фото: M24.ru

7 февраля в "Известия Hall" пройдет первый в новом году концерт культовой рок-группы "АукцЫон". Музыканты во главе с Леонидом Федоровым исполнят главные хиты.

Два года назад – в 2013 году – группа отметила 35-летие. За это время они выпустили 11 студийных альбомов, некоторые из которых в соавторстве с поэтом-авангардистом Алексеем Хвостенко (Хвост). Музыканты часто экспериментировали со звучанием, совмещая в разные этапы творчества элементы пост-панка, джаза и новой волны.

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Стоит отметить, что в июне 2014 года состоялась премьера полнометражного документального фильма о творчестве и жизни группы "Еще". Картину снимали семь лет. Режиссер фильма Дмитрий Лавриенко, который также работал над некоторыми клипами группы, ездил с "АукцЫоном" на гастроли, выпивал на кухне, праздновал пятидесятилетие Олега Гаркуши и присутствовал в студии при рождении альбома "Юла".

Концерт начнется в 20.00. Стоимость билетов - от 900 рублей.

$2

ОБ "АУКЦЫОНЕ"

Группа "АукцЫон" - советский и российский музыкальный коллектив, основанный Леонидом Федоровым в Ленинграде в 1978 году. Группа экспериментировала в различных стилях, совмещая в разные этапы творчества элементы пост-панка, джаза и новой волны. Всего группа выпустила 11 студийных альбомов, последний из них - "Юла" - был презентован в 2011 году.

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