Билеты на Елку мэра получат 600 победителей акции "Активного гражданина"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

600 победителей акции "Активного гражданина" получат пригласительные на Елку мэра, сообщает Агентство "Москва". Всего разыгрывалось две тысячи билетов.

Новогодняя акция проходила с 30 ноября по 13 декабря. Имена победителей определил генератор случайных чисел. Полный список победителей акции можно посмотреть здесь.

Каждый выигравший сможет получить от одного до трех билетов на Елку. Можно также выбрать дату посещения мероприятия – 27 или 30 декабря. Мероприятия, как и в предыдущие годы, пройдут на Новом Арбате, 36.

Кроме того, 18 декабря после 12:00 приглашения на Елку мэра Москвы появятся в магазине поощрений, однако количество билетов ограничено.

Карта новогодней Москвы

Напомним, на столичном портале открытых данных появился онлайн-путеводитель по зимним развлечениям. Москвичи смогут найти разные виды активностей на любой вкус – катки, лыжные трассы, снежные горки, горнолыжные склоны и многое другое.

Искать развлечения можно как по округам и конкретным паркам, так и по видам активностей. В общей сложности в электронном гиде представлено 29 парков, садов и других площадок. Сервис поможет найти открытые ледовые катки, лыжные трассы и базы, снежные городки, горнолыжные склоны, места для зимнего купания, выставки ледяных скульптур.

Навигатор позволяет москвичам самим добавлять зимние места для отдыха и спорта, которые еще не вошли в путеводитель, для этого необходимо перейти по ссылке "Предложить свой объект".