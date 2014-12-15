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Культура

15 декабря 2014, 13:47

Группа СБПЧ выступит в клубе "16 тонн" в новом составе

концерты Танцы минус СБПЧ Кирилл Иванов клуб 16 тонн Илья Барамия

Фото: vk.com/sbp4band

18 декабря в клубе "16 тонн" выступит питерская группа СБПЧ ("Самое большое простое число"). На концерте участники дуэта Кирилл Иванов и Илья Барамия впервые выйдут на сцену с Антоном Хабибулиным ("Танцы минус", Artemiev) и Олегом Заниным ("Танцы минус", "Наадя").

Недавно СБПЧ выпустили новый клип на песню "Взвешен" с Надей Грицкевич ("Наадя"), который будет презентован на концерте.

СБПЧ - проект Кирилла Иванова и электронного дуэта “Елочные игрушки”. Их дебютный альбом вышел на лейбле "Снегири" в 2007 году. После этого Кирилл Иванов выиграл в номинации "Музыкант года" журнала GQ. В 2008 году при помощи знакомых музыкантов был записан альбом проекта "СБПЧ-Оркестр".

В сентябре 2014 года вышел последний на данный момент альбом "Я думаю, для этого еще не придумали слово". Пластинка стала первой работой СБПЧ как дуэта (Илья Барамия и Кирилл Иванов).

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Если вначале музыка СБПЧ была ближе к стилю IDM и состояла из обрывков различных записей, тресков пластинок и завываний старых синтезаторов, то сейчас музыканты взяли в руки гитару и клавиши, полностью преобразив звучание.

В ноябре 2014 года СПБЧ победили на фестивале Jagermeister Indie Awards в номинациях "Группа года" и "Сингл года".

Начало концерта – в 21.00, стоимость билетов – от 600 рублей.

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