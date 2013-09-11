The Bloody Beetroots: "Моей характерной чертой является разрушение"

Фото: facebook.com/thebloodybeetroots

29 сентября на сцене Arena Moscow впервые в столице выступит итальянский музыкант The Bloody Beetroots, сочетающий в своем творчестве электронную музыку с классическими инструментами: скрипкой, ударными и электрогитарой.

Он вместе со своей командой представит новую электро-панк программу с живым звуком и красочным световым шоу, похожую одновременно на рейв и на рок-концерт.

Сами артисты скрывают свои лица за масками в стиле "Человека-паука", шагая "в ногу" с Daft Punk и Deadmau5.

M24.ru пообщался с артистом, узнал о его музыкальных предпочтениях, о том, где сильнее развита электронная музыка, и о сотрудничестве с Сэром Полом Маккартни.

- Когда ты решил, что будешь заниматься музыкой?

- Я начал заниматься музыкой, когда мне было шесть лет. Я переключился с классической музыки на панк, затем перескочил с электроники на рокабилли с примесью нью-вейва.

- Какие музыканты или жанры повлияли на твое решение?

- На создание музыки меня вдохновляет абсолютно все, что происходит со мной в повседневной жизни.

Фото: facebook.com/thebloodybeetroots

- Почему вы выступаете в масках? Это дань моде, увлечение комиксами или еще что-то?

- Маска – это часть сценического образа, ничего более. Когда вы видите эту маску, то знаете, что на сцене The Bloody Beetroots. Люди больше сосредоточены на музыке, а не на человеке, скрывающемся за ней. Музыка занимает центральное место.

- Поклонники не требуют показать лицо?

- Все хотят увидеть мое лицо, но лишь очень немногим представилась такая возможность!

- Сложно ли сочетать электронную и живую музыку?

- И да, и нет. Я занимаюсь этим уже немалое время. Мы с моей группой и продакшн-командой настолько слаженно работаем вместе, что все получается само по себе.

- Как зародилась идея электро-панк-шоу?

- Я начинал в панк-группе много лет назад, оттуда пришел панк. Электронная составляющая музыки появилась позже.

- Где сильнее развита электронная музыка? Можешь назвать страны, которые задают моду?

- В основном, это, конечно, США и Великобритания. На мой взгляд, такие страны, как Швеция, Франция и Германия также отличаются хорошей музыкой.

- Как относишься к работе над ремиксами? Тебе больше нравится делать их или все же свою музыку?

- Делать ремиксы и создавать свою собственную музыку – две совершенно разные вещи. На самом деле, мне нравится заниматься и тем и тем, поскольку в обоих случаях происходит взаимодействие, которое является неотъемлемой частью создания чего-то большего и лучшего.

Фото: myspace.com/thebloodybeetroots‎

- Один из твоих последних совместных проектов – с сэром Полом Маккартни. Как появилась идея сотрудничества, кто был инициатором?

- Год назад во время работы с Youth из Killing Joke он спросил у меня "Боб, с кем бы ты хотел сотрудничать на своем новом альбоме? ", я ответил "Было бы здорово поработать с Полом МакКартни". В ответ он сказал: "Я пришлю тебе отрывки песни, записанной The Fireman. Посмотрим, что у тебя получится".

Все, кто хорошо меня знают, в курсе того, что моей характерной чертой является разрушение с целью создания чего-то нового. Именно это я и сделал. Я полностью переделал звучание и изменил вокал Пола с помощью Melodyne (программа, работающая с вокалом – прим. ред.).

И Youth и Полу понравился результат, так что я решил перезаписать все инструменты (рояль, гитары, бас и барабаны) в Rak Studios в Лондоне. Я отправил новую версию Полу, после чего он сам решил перепеть эту песню и пригласил меня в свою студию.

- Что можешь сказать о России – нравится ли тебе тут?

- Это уже второй мой визит в Россию. Мне здесь безумно нравится!

- Ты любишь экспериментировать. Хотел бы сделать проект в другом жанре или в смешении, например, электро-панка и трип-хопа или рок-н-ролла?

- Вам следует послушать мой новый альбом Hide. Он выходит в этом месяце на лейбле Sony Music в России. Этот альбом – своеобразный сборник музыки разных жанров. В нем есть и электро, и панк, и трип-хоп, и рок-н-ролл и много чего еще.

Дмитрий Кокоулин