Трансляция концерта: "Коктейль на двоих" в Доме Скрябина

Фото: m24/Александр Авилов

7 февраля в Центре культурных инноваций "Дом Скрябина" при поддержке Посольства Австрии в Российской Федерации дадут концерт вокальной музыки "Коктейль на двоих".

На вечере выступят Елизавета Радченко (сопрано) и Карлхайнс Донауер (фортепиано), прозвучат арии из итальянских и русских опер, французские и немецкие песни.

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