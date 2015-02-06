Трансляция концерта: "Коктейль на двоих" в Доме Скрябина

Фото: m24/Александр Авилов
7 февраля в Центре культурных инноваций "Дом Скрябина" при поддержке Посольства Австрии в Российской Федерации дадут концерт вокальной музыки "Коктейль на двоих".
На вечере выступят Елизавета Радченко (сопрано) и Карлхайнс Донауер (фортепиано), прозвучат арии из итальянских и русских опер, французские и немецкие песни.
Смотрите прямую трансляцию на Москва онлайн в 20.00.
- Когда смотреть: 7 февраля, 20.00
- Что: концерт вокальной музыки
- Кто: Елизавета Радченко, Карлхайнс Донауер
- Кому смотреть: любителям музыки