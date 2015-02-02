Борис Гребенщиков даст "Зимний концерт" в клубе "16 тонн"

Борис Гребенщиков. Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

6 февраля в клубе "16 тонн" состоится концерт Бориса Гребенщикова. На зимнем концерте гости услышат знаменитые хиты музыканта. В прошлом году Борис Гребенщиков выпустил сольный альбом "Соль" - первый за 18 лет.

Вклад Гребенщикова в развитие отечественной музыки сложно переоценить. Он объединил вокруг себя огромное количество людей, чьи имена, как и его, стали культовыми для русского рока.

Борис Гребенщиков – культовая фигура не только для любителей рока, но и для всех ценителей хорошей музыки. На его песнях выросло не одно поколение.

Напомним, в честь 60-летия Гребенщиков выпустил сингл "Праздник урожая во дворце труда". В мини-альбом вошли песни "Губернатор", "Праздник урожая во дворце труда" и "Не было такой и не будет".

Начало - в 21.00. Все билеты проданы.