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Культура

2 февраля, 18:38

Борис Гребенщиков даст "Зимний концерт" в клубе "16 тонн"

концерты Борис Гребенщиков клуб 16 тонн группа Аквариум

Борис Гребенщиков. Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

6 февраля в клубе "16 тонн" состоится концерт Бориса Гребенщикова. На зимнем концерте гости услышат знаменитые хиты музыканта. В прошлом году Борис Гребенщиков выпустил сольный альбом "Соль" - первый за 18 лет.

Вклад Гребенщикова в развитие отечественной музыки сложно переоценить. Он объединил вокруг себя огромное количество людей, чьи имена, как и его, стали культовыми для русского рока.

Борис Гребенщиков – культовая фигура не только для любителей рока, но и для всех ценителей хорошей музыки. На его песнях выросло не одно поколение.

Напомним, в честь 60-летия Гребенщиков выпустил сингл "Праздник урожая во дворце труда". В мини-альбом вошли песни "Губернатор", "Праздник урожая во дворце труда" и "Не было такой и не будет".

Начало - в 21.00. Все билеты проданы.

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