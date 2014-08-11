Из канализации с любовью: в прокат вышел блокбастер "Черепашки-ниндзя"

"Афиша": Блокбастер "Черепашки-ниндзя" вышел в прокат

На прошлой неделе в прокат вышел полнометражный фильм о самых, пожалуй, известных обитателях нью-йоркской канализации - черепашках-ниндзя. Обозреватель M24.ru Максим Эйдис рассказывает, почему фанаты останутся довольны картиной.

Нью-Йорк в опасности: городом (а вслед за ним, конечно же, и миром) пожелал завладеть механический самурай Шреддер и теперь его преступный клан терроризирует простых обитателей "большого яблока". Молодой репортерше Эйприл О’Нилл, по правде сказать, на проблемы своих земляков наплевать; ее куда больше занимает собственная карьера. Именно из-за нее фигуристая журналистка решает проводить собственные расследования и, в итоге, попадает в серьезную переделку.

К счастью, непонятно откуда приходит подмога – поначалу неопознанная, но вскоре явившая себя Эйприл во всей красе. Вы уже догадались: четверо неуловимых спасителей оказываются мутировавшими в нью-йоркской канализации говорящими черепашками, которых добрый мутант-наставник (в прошлом – лабораторная крыса) предусмотрительно обучил искусству ниндзя. Да, а еще они обожают пиццу, беспрерывно переругиваются между собой, время от времени отпускают "соленые" шуточки и на разные лады признаются в любви Эйприл. Словом, ведут себя как типичные подростки – которыми, собственно, и являются.

Постер к фильму "Черепашки-ниндзя". Фото: facebook.com/TMNT

Хотя Майкл Бэй (самый богатый и, видимо, самый презираемый коллегами голливудский продюсер и режиссер) и пообещал когда-то снять назло ненавистникам малобюджетную драму и победить с ней на конкурсе в Каннах, обещание он не сдержал и решил пока что обходиться старыми проверенными рецептами. А именно: взять секс-идола подростков Меган Фокс и запихнуть ее в самую середину ностальгической франшизы для тех, кому под (или за) тридцать.

Теплые чувства к четырем зеленым мутантам, которые многие сохранили и по сию пору, предрекали нехорошее: а именно такое же бессмысленное и беспощадное скопление CGI-крошева , как в "Трансформерах". К счастью (возможно, потому, что сделать историю о ниндзя-черепашках более бредовой, чем она есть, уже невозможно), результат бэевских трудов превзошел фанатские ожидания. Нет, здесь, разумеется, все в порядке с компьютерной графикой, "рубиловом" и "мочиловом", да и Меган Фокс, чего уж там, за прошедшие годы не прибавила актерского мастерства. Но все-таки первая ассоциация у посмотревшего "Черепашек" - не сериал про ожившие машинки, а все хорошие фильмы по комиксам, начиная от тимбертоновского "Бэтмана" и заканчивая, например, "Железным человеком" (кстати сказать, Нью-Йорк в фильме как будто срисован с мрачного Готам-сити).

Кадр из фильма "Черепашки-ниндзя". Фото: facebook.com

Сходство с классикой комикс-муви заметно уже на титрах – их сопровождает рисованный черно-белый мультфильм, причем довольно искусно сделанный. Но и сюжет, со стандартными для комиксов персонажами и сюжетными ходами (нужно, пожалуй, поискать комикс-франшизу, где не было бы любопытной секси-журналистки и злодея, мечтающего завоевать мир), оказался неожиданно близок к оригинальному. Тем более, что для опасений были основания: например, Майкл Бэй обещал превратить четырех ниндзя-героев в инопланетян, а из Шреддера-мастера боевых искусств сделать Шреддера-военного. К счастью, если не считать вольностей, объясняющих происхождение черепашек-мутантов и появления их в канализации Нью-Йорка, можно даже сказать, что создатели блокбастера отнеслись к своим предшественникам с должным уважением и переписали комиксы куда бережнее, чем могли бы.

Кадр из фильма "Черепашки-ниндзя". Фото: facebook.com

Нет, без минусов здесь, конечно, не обошлось. Например, стоит напомнить, что фантастическая четверка ниндзя-черепах появилась на свет все-таки как пародия – на обычные, стандартные комиксы от Marvel или Dark Horse. Впрочем, с чувством юмора у Майкла Бэя всегда было неважно, так что уж сетовать на то, что его сценаристы не смогли перенести на экран всю иронию, изначально заложенную в сюжет его создателями из далеких 80-х, не приходится. Да и вообще, сказать по правде, выискивать недостатки в "Черепашках" могут только зануды. Чего уж там: придется признать, что хотя Майкл Бэй и не блещет умом или драматическим талантом, у него снова есть все шансы реанимировать всемирную манию тридцатилетней давности. Правда, тех, кто надеется увидеть в фильме Меган Фокс во всей красе, это вряд ли утешит: если не считать словесных намеков и ровно одного мимолетного кадра, фильм получился почти таким же целомудренным, как советские подростковые фильмы из тех же 80-х. Это, конечно, серьезный аргумент "против", но все-таки даже самый либерально настроенный зритель признает: фантазиям на тему "Меган Фокс и четверо подростков в масках место совсем не на киноэкранах. Тем более, что фильм в России демонстрируется для детей начиная с шести лет.

Максим Эйдис