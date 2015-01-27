Книгохранилище для "Ленинки" построят в Новой Москве

"Большая Москва": Российская Государственная Библиотека

Книгохранилище для Российской государственной библиотеки имени Ленина построят в поселке Коммунарка в Новой Москве, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Новое книгохранилище позволит разместить уже имеющиеся книжные фонды "Ленинки", которой стало тесно в историческом здании в центре города, но и создаст условия для пополнения этих фондов. Сейчас в библиотеке собрано более 45,5 млн. единиц хранения. Это не только книги, но и географические карты, ноты, диссертации, газеты, редкие издания. Площадь используемых для хранения помещений сравнима с девятью футбольными полями.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, книгохранилище разместится на территории администартивно-делового центра на участке площадью 4,5 гектаров. Подготовка к проектированию здания уже началась. Площадь книгохранилища составит около 250 тысяч квадратных метров.

Что касается "Ленинки", то сама библиотека никуда не планирует переезжать. Она по-прежнему будет располагаться на улице Воздвиженка 3/5.

Добавим, что на территории административно-делового центра в Коммунарке также планируют возвести около 4 миллионов квадратных метров недвижимости и создать 70 тысяч рабочих мест. Строить будут на участке площадью 307 гектаров.

По словам заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина. Объемы строительства сопоставимы с работами в "Москва-Сити".

Административно-деловой центр в Новой Москве будет включать три кластера: административно-деловой, медицинский и образовательный. Также там разместят префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов.

"В составе медицинского кластера планируется построить 300 тысяч квадратных метров недвижимости. Образовательный кластер будет представлен кампусом Московского института стали и сплавов. Здесь возведут 505,7 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе учебные корпуса, общежития, дома для преподавателей, школу и детский сад", – уточнили в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Кроме того, в поселке Коммунарка построят две станции метро с ТПУ. Добраться в административно-деловой центр можно будет по реконструированному Калужскому шоссе или по проектируемой дороге Солнцево - Бутово - Видное. Новую трассу проложат под землей, а на поверхности появятся площадки для отдыха и бульвары с зелеными насаждениями.

Также на территории административно-делового центра проложат 60 километров линий скоростного трамвая.