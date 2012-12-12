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Политика

12 декабря 2012, 16:49

Площадь столичных кладбищ увеличится на 175 гектаров

кладбища власть Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Площадь московских кладбищ может увеличиться на 175 гектаров. С инициативой расширения площади для захоронений выступили столичные власти.

"Мы активно работаем в плане расширения кладбищ, - сообщил ИТАР-ТАСС глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк. - Та проблема, которая существовала - недостаток мест, говорили, что скоро москвичам придется ездить в соседние субъекты, такого не будет. На 175 гектаров мы сейчас расширяем кладбища, этого хватит, примерно, на 10 лет".

По словам чиновника, площадь кладбищ в Новой Москве также может увеличиться. На данный момент на присоединенных к столице территориях функционирует 62 кладбища, где ежегодно производится около 100 тысяч захоронений.

"Пока принято решение о захоронении только умерших жителей тех районов, на которых эти кладбища находятся, но, думаю, что в дальнейшем найдем новые территории, которые могут быть отданы под кладбища", - сказал Немерюк.

Всего в столице функционируют 133 кладбища, с учетом присоединенных территорий. Самым большим по территории является Хованское кладбище, площадь которого - 206 гектаров.

Ранее сообщалось, что власти столицы планируют к 2014 году ввести в эксплуатацию 102,5 гектара новых территорий для захоронений.

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