В деловом центре "Москва-Сити" выявили игорный клуб

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Столичные полицейские пресекли деятельность игорного клуба, располагавшегося в башне "Москва" делового центра "Москва-Сити", сообщает ТАСС.

В помещении правоохранители обнаружили и изъяли 28 игровых аппаратов, 2 рулетки и 4 покерных стола. На момент проверки в зале присутствовали 16 человек – посетители и персонал подпольного заведения. Все они были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также полицейские устанавливают организаторов нелегального бизнеса.

Напомним, в конце марта был закрыт подпольный игровой клуб на Большой Серпуховской улице. В двухэтажном особняке полицейские обнаружили 66 игровых аппаратов, три покерных стола, а также более 80 игровых плат, которые впоследствии направили на экспертизу.

На момент проведения проверки в зале присутствовали 25 посетителей заведения и пять сотрудников. Впоследствии их задержали и опросили.