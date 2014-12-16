Прямая трансляция: встречи с Павлом Лунгиным и Джаником Файзиевым в "Иллюзионе"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В самый короткий день года, 21 декабря, Молодежный центр Союза кинематографистов РФ проводит акцию "День короткометражного кино". В рамках акции с 15 по 22 декабря желающие могут приобщиться к опыту ведущих кинематографистов и киношкол России на мастер-классах. В четверг в кинотеатре "Иллюзион" состоятся встречи с режиссерами Павлом Лунгиным (18.00) и Джаником Файзиевым (20.00).

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.00.