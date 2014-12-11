Феномен "Черного квадрата" Малевича обсудят в клубе "Огонек"

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С 17 по 24 декабря в рамках цикла "Неизвестное об известном" в клубе "Огонек" проведут две лекции для тех, кто отличается любознательностью. Лектор расскажет о феномене картин Малевича и творчестве Леонардо да Винчи.

Организаторы проекта уверены, в каждом произведении искусства есть своя загадка. Почему Мона Лиза так таинственно улыбается, кому и за что мстил Сальвадор Дали и сколько стоит самая дорогая из ныне проданных картин? Эти вопросы можно задать в "Огоньке".

Ближайшая лекция - "Черный супрематический квадрат". На ней расскажут, почему "Черный квадрат" Малевича – это самая обсуждаемая картина столетия. Также посетителям раскроют десять смыслов "Черного квадрата", сообщили в департаменте культуры Москвы.

На лекции "Такая знакомая Джоконда" расскажут, почему сотни художников пародируют картину Леонардо да Винчи. Вы узнаете, что писал о "Джоконде" Зигмунд Фрейд и на что эта картина вдохновила Энди Уорхола.

Вход свободный.