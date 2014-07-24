Режиссер Александр Атанесян - о Миле Кунис, ремейках и "Кинотавре"

Александр Атанесян. Фото: предоставлено пресс-службой киноклуба "Кинопризыв"

Режиссер фильма "Сволочи" Александр Атанесян готовится удивить российского и американского зрителя. Во-первых, он работает над американским ремейком "Иронии судьбы". Во-вторых, летом следующего года начнутся съемки его картины с участием Милы Кунис и Киану Ривза в Петербурге, а осенью 2015-го режиссер будет работать на съемочной площадке с Джеймсом Франко и одной из русских актрис.

Корреспондент M24.ru пообщалась с Атанесяном в рамках лекции, организованной киноклубом "Кинопризыв". Режиссер рассказал о пиаре, американских актерах с русскими корнями, режиссерах с обостренным чувством эмоционального восприятия и о том, почему фестиваль "Кинотавр" варится в собственном соку.

- Над чем вы сейчас работаете? Насколько я знаю, к прокату готовится лента "Пока еще жива".

- Да, это первый в новой России фильм в стиле нуар. Я пытаюсь экспериментировать в разных жанрах. Сейчас я работаю над совместными русско-американскими проектами. Один из них – авантюрная лав стори, которая будет сниматься в Петербурге с голливудскими звездами русского происхождения – Милой Кунис, Милой Йовович, Ольгой Куриленко и Киану Ривзом. Вторая картина делается с одним русским и одним американским актером. Это Джеймс Франко, а женскую роль получит либо Оксана Фандера, либо Вика Исакова. И еще украинец Владимир Зеленский примет участие, остальные актеры - американские. Третья картина сейчас вызовет скандал и возмущение. Но все кроме некролога - это пиар, поэтому мне все равно. Я буду снимать ремейк фильма "Ирония судьбы" в Америке с американскими актерами.

- То есть, по-вашему, в Америке возможна такая ситуация с неразберихой в адресах?

- А разве фильм об этом? Как вы думаете, о чем картина? (улыбается)

- О любви.

- Вот! А вы думаете, американскому зрителю будет неинтересно смотреть про любовь? Конечно, интересно.

Фото: предоставлено пресс-службой киноклуба "Кинопризыв"

- Вы давно режиссируете и продюсируете фильмы. Как думаете, в современном российском кино есть талантливые режиссеры?

- Я уверен, в стране есть и Тарковские, и Алексеи Германы-Старшие, и Киры Муратовы. Вопрос в том, когда они проявятся и в какой ситуации. Должны звезды сойтись, а там посмотрим. Но они есть. Их много, и много хороших, талантливых. Последний "Кинотавр" вообще был открытием женского кинематографа. Очень много девушек пришло, что говорит о том, что в профессию приходит человек с обостренным чувством эмоционального восприятия, коим женщина и является. Более чувственный, более трепетный, более ранимый. Мужчины же грубые. Хотя я не считаю, что режиссер – это женская профессия. Тут нет мужского шовинизма, просто я сочувствую женщинам приходящим в режиссуру, потому что профессия грубая, тяжелая и, мне кажется, они могут потерять женственность в ней.

- В 1998 году вы были генеральным продюсером "Кинотавра". Как фестиваль изменился с тех пор?

- С одной стороны, он поменялся в лучшую сторону, потому что стал профессионально отбираемым. С другой стороны, кино в России стало больше, есть из чего выбирать. С третьей стороны, он, по-моему, немножко варится в собственном соку. Потому что Рудинштейн (Марк Рудинштейн – создатель фестиваля "Кинотавр" – M24.ru) при всех претензиях к нему, все-таки был человек ищущий. Он делал кино для всех и не для всех, безостановочно искал некие формы. Моя задача как продюсера тогда была как раз не программная. Я отвечал за обеспечение идеологии фестиваля.

Рудинштейн назвал "Кинотавр" открытым российским фестивалем. Он открывал его не только для бывших стран союза, но и для иностранных режиссеров. Всегда было видно, в каком контексте находится российское кино. Сегодня в этом смысле контекста нет. Поэтому фестиваль на мой взгляд немножко буксует на месте.

- Как молодому режиссеру попасть на "Кинотавр"?

- Заполнить заявочную форму, приложить к ней диск и прислать по почте, указанной в интернете.

- Хорошо. Тогда по каким критериям выбирают работы, которые примут участие в конкурсе?

- Это вопрос не ко мне. Есть программный директор Ситора Алиева. Выбор зависит от сугубо индивидуального вкуса этого человека. При этом стоит сказать, что она имеет право на этот вкус, потому что 20 лет занимается фестивальным отбором. У нее есть критерии, но она их не декларирует. А если и декларирует, то это довольно общая фраза – художественное достоинство.

Екатерина Кадушкина