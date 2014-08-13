Вступил в силу закон о запрете анонимного доступа к Wi-Fi

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С 13 августа россияне больше не могут анонимно подключаться к Интернету в общественных местах. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Теперь для выхода в сеть пользователи должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность. Оператор сам выбирает, как именно проводить идентификацию. Например, он может выслать запрос в соответствующий орган власти. В то же время сам пользователь сети обязан предоставить любую информацию, например, имя, фамилию и отчество, номер водительского удостоверения и так далее.

Таким образом, если точка доступа Wi-Fi установлена оператором связи, то он должен отправить пользователю запрос на получение идентификационных данных по SMS или предложить специальную форму, где можно будет указать информацию о себе перед входом в интернет. Если Wi-Fi принадлежит частному лицу, то его поправки не касаются.

Отметим, ограничений Wi-Fi в местах общего пользования (кафе, рестораны, парки) в столице не предусмотрено. Запрет затрагивает только пункты коллективного доступа, например, отделения "Почты России" и таксофоны, которые смогут в дальнейшем раздавать сигнал Wi-Fi. Идентификацию при пользовании Wi-Fi в метрополитене, парках и других общественных местах Москвы пользователям проходить не придется.

Также новый закон оговаривает, что сведения о пользователях и их паспортные данные оператор должен будет хранить не менее полугода. А вот юридические лица и индивидуальные предприниматели обязуются составлять списки людей, имеющих доступ к их компьютерам с выходом в Интернет, и при запросе предъявлять списки операторам.

Впрочем, как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, правительство России еще может внести изменения в закон о запрете на анонимный Wi-Fi. Они будут обсуждаться после того, как власти оценят результат работы поправок.