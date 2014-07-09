Прокуратура обнаружила 68 сайтов, торгующих алкоголем по ночам

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Сотрудники столичной прокуратуры направили в суд 68 исков после проверки сайтов, которые размещают в интернете объявления о продаже алкоголя в ночное время, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

12 провайдерам внесли представления об ограничении доступа к сайтам. Что касается организаторов незаконного бизнеса, то проверку в их отношении параллельно проводят полицейские.

Работники прокуратуры Москвы выявили схемы, которые торговцы спиртным использовали после введения запрета на продажу спиртосодержащей продукции после 23 часов.

Неопределенному кругу лиц предлагалось приобрести мелкие товары (например, бумажный пакет, стакан, зажигалку или брелок) по цене, равной или превышающей розничную стоимость запретной продукции, "в подарок" к такой покупке доставлялся уже сам алкоголь.

Напомним, ранее торгово-промышленная палата предложила создать легальную схему продажи алкоголя в интернете. Ее представители должны создать официальный реестр сайтов, которые получат от Росалкогольрегулирования право на торговлю спиртным. Единый список виртуальных площадок позволит потребителям быть уверенным в качестве купленного спиртного.