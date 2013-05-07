Фестиваль игр и игрушек соберет поклонников йо-йо и диаболо

Фото:zilcc.ru

В Культурном центре "ЗИЛ" 11 и 12 мая пройдет VII Весенний фестиваль игр и игрушек ASYYC’13. Праздник соберет игроков йо-йо, скилтой, диаболо, пенспиннеров, любителей микромагии, фингербордов и многого другого.

Фестиваль – это шанс громко и ярко заявить о себе, продемонстрировать свои навыки, научиться чему-то новому и интересному, обещают организаторы.

ASYYC проходит в столице два раза в год - летом и весной. Особенность весеннего - упор на начинающих игроков. В Москву со всей России приезжают десятки людей, которые хотят выступить или посмотреть на выступления, познакомиться с другими игроками и научиться чему-то новому.

В рамках фестиваля в столице состоятся Весенние любительские соревнования по игре с йо-йо, или йоингу (Amateur Yo-Yo Contest 2013). Вход бесплатный.