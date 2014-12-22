Фильм "Хвост и АукцЫон" покажут в Библиотеке киноискусства Эйзенштейна

Фото: eisenstein.ru

Фильм Александра Липницкого "Хвост и АукцЫон" покажут в Библиотеке киноискусства Эйзенштейна 23 декабря. Лента посвящена, одному из ярких представителей советской контркультуры, поэту, художнику и барду Алексею Хвостенко.

В основе фильма – запись квартирника, который состоялся в марте 1995 года. Тогда Хвостенко выступил вместе с группой "АукцЫон".



"В фильм включены кадры, на которых воспоминаниями о Хвостенко делятся его родные, коллеги, музыканты группы "АукцЫон" и саксофонист Анатолий Герасимов", - сообщили организаторы показа.

Алексей Хвостенко родился в 1940 году в Свердловске. Получил образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Первая книга Хвостенко "Подозритель" вышла в 1960-х.

Несколько лет Хвостенко жил в Москве, затем эмигрировал во Францию. В 90-х работал с группой "АукцЫон", в итоге вышли совместные альбомы "Жилец Вершин" и "Чайник вина".

В 2004 году Алексей Хвостенко скончался.

Начало кинопоказа в 19.00. Вход бесплатный при предъявлении читательского билета.