"Лада", "Йокерит" и "Сочинские Леопарды" официально приняты в КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

КХЛ официально приняла в свой состав три хоккейных клуба: тольяттинскую "Ладу", финский "Йокерит" и команду из Сочи, которая не имеет пока официального названия, сообщает пресс-служба лиги.

Предполагается, что команда будет называться "Сочинские Леопарды". При этом под вопросом остается участие в сезоне 2014/15 московского "Спартака", который находится в тяжелом финансовом положении с декабря прошлого года.

Отметим, что "Лада" принимала участие в первом и втором сезоне КХЛ, однако после чемпионата 2009/10 была вынуждена перейти в Высшую хоккейную лигу из-за проблем с финансированием. В 90-е годы тольяттинцы дважды выигрывали чемпионат России - в 1994 и 1996 годах. В 1997 году клуб стал победителем Кубка европейских чемпионов.

"Йокерит" и "Сочинские Леопарды" будут участвовать в КХЛ впервые.