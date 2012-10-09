Московские власти хотят продать гостиницу Radisson Slavyanskaya

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют до Нового года продать гостиницу Radisson Slavyanskaya. Начальная цена лота составит около 8 миллиардов рублей, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Власти и ранее заявляли о желании продать "Рэдиссон". Предполагалось, что покупателями будут владельцы торгово-развлекательного центра "Европейский" Год Нисанов и Зарах Илиев, сообщает РИА Новости.

Также будет продано 50% в управляющей компании ООО "Славянская гостиница и деловой центр".

Напомним, 30 августа ушла с молотка старейшая гостиница Москвы - "Метрополь". Пятизвездочный отель купили за 8 миллиардов 874 миллиона рублей.

Продажа "Метрополя" – один из шагов в приватизационной программе правительства Москвы. Позже столичные власти намерены выставить на торги Гостиный двор и аэропорт "Внуково".