"Депо": в Москве открывается самый большой фуд-холл

﻿На Лесной до конца месяца заработает "Депо" – крупнейший фуд-холл в городе (а создатели говорят, что и в мире).

Фото: Агентство Москва/Воронин Денис

В ближайшее время на территории отреставрированного Миусского трамвайного парка должно заработать "Депо" – самый крупный фуд-холл города: 11 000 квадратов, 150 магазинов и лавок, 75 ресторанов. На территории семи исторических зданий будут бары, фермерский маркет, детская зона и даже сцена для выступлений. Летом, разумеется, появятся веранды (в том числе и на крыше), а в перспективе еще и коворкинг. Другими словами, Лесная станет главной гастрономической достопримечательностью города.

Фото: Агентство Москва/Воронин Денис

Информация об арендаторах "Депо" циркулировала еще с ноября, тогда же было намечено техническое открытие, однако пространство начинает работать только сейчас. Для местных жителей важно, что здесь можно будет не только поесть, но и купить еду домой на рынке. Создатели проекта обещают, что цены будут даже ниже, чем на других столичных маркетах. Ресторанная зона подразделяется на азиатскую, веганскую, русскую. Представлены корнеры популярных московских ресторанов ("Рыба моя", J'pan, Mollusca, Ku и так далее), однако наибольший интерес вызывают оригинальные концепции, так что идти в "Депо" логично прежде всего за тем, чтобы попробовать что-то новое. Например основатели "Теремка" открывают премиальную версию блинной. Корнер называется "Припек", самый дорогой блин с черной икрой, он стоит 2222 рублей.

Фото: Агентство Москва/Воронин Денис

﻿Историческая справка:

Миусское трамвайное депо, или 4-й троллейбусный парк имени Щепетильникова, состоит из семи зданий, построенных с 1874-го по 1932 год, общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров. С 1909 года Миусский парк обслуживал трамваи, а с 1950-х годов – троллейбусы. В 2014 году парк закрылся. Депо признано объектом культурного наследия и считается одним из старейших транспортных комплексов в Москве. В прошлом году реставраторы очистили стены от краски, укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные элементы декора, заделали трещины и швы, привели в порядок кровли корпусов, а также лестницы с ограждениями и пол в одном из них, выложенный метлахской плиткой.