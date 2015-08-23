Одна девушка погибла при столкновении на Пироговском водохранилище

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Одна девушка погибла, две госпитализированы в результате аварии на воде в Мытищинском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МВД России.
По данным ведомства, авария произошла в 18.00. "В результате столкновения катера и гидроцикла погибла девушка, еще две девушки госпитализированы в Мытищинскую районную больницу", – заявил представитель ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее областное управление МЧС сообщало, что столкновение на Пироговском водохранилище произошло в 18.50 минут.
На место происшествия были отправлены девять спасателей и три единицы техники.