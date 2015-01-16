В столицу с гастролями приедет Театр Черноморского флота

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На московских театральных подмостках в январе можно будет увидеть труппу Драматического театра имени Лавренева Черноморского флота России, рассказали M24.ru в пресс-службе департамента межрегионального сотрудничества. Спектакли гостей из Севастополя покажут с 21 по 25 января на малой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Отметим, что театр не гастролировал в Москве с 1990-х годов.

Зрители смогут увидеть такие спектакли Театра Черноморского флота, как "Война прошла через тебя", "Игроки", "Ужин с дураком".