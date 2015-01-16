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16 января 2015, 13:24

В столицу с гастролями приедет Театр Черноморского флота

гастроли черноморский флот

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

На московских театральных подмостках в январе можно будет увидеть труппу Драматического театра имени Лавренева Черноморского флота России, рассказали M24.ru в пресс-службе департамента межрегионального сотрудничества. Спектакли гостей из Севастополя покажут с 21 по 25 января на малой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Отметим, что театр не гастролировал в Москве с 1990-х годов.

Зрители смогут увидеть такие спектакли Театра Черноморского флота, как "Война прошла через тебя", "Игроки", "Ужин с дураком".

Театр черноморского флота был создан в 1932 году в Севастополе, в его труппу вошли лучшие творческие люди флота. На протяжении четырех сезонов в репертуар театра входили лишь концертные программы с небольшими отрывками из спектаклей. В марте 1937 года прошла первая полноценная премьера - "Оптимистическая трагедия" Вишневского.

Артисты театра 15 раз выходили на боевых кораблях в дальние походы, выезжали в командировки в районы боевых действий в Афганистане, совершили турне по районам Чечни и Дагестана. Главный режиссер театра – заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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