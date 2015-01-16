Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Связь

16 января 2015, 09:59

Продажу очков Google Glass приостановят

гаджеты связь Google Google Glass

Герман Греф в очках Google Glass. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Компания Google приостановит продажу очков дополненной реальности Google Glass с 19 января, сообщает "Интерфакс".

Интернет-гигант планирует довести существующую модель до рыночных требований – в настоящее время Google Glass, которые продаются в специальных магазинах, имеют статус бета-версии.

Ссылки по теме

Дата выпуска новой версии очков пока не определена, но компания заявила, что выпустит гаджет тогда, когда он будет готов.

Очки Google Glass имеют встроенную камеру для записи того, что происходит вокруг. Также Google Glass могут показывать информацию из интернета прямо перед глазами смотрящего на маленьком экране.

В числе запланированных функций - отслеживание уровня стресса владельца устройства и управление гаджетом силой мысли.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать