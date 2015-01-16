Продажу очков Google Glass приостановят

Герман Греф в очках Google Glass. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Компания Google приостановит продажу очков дополненной реальности Google Glass с 19 января, сообщает "Интерфакс".

Интернет-гигант планирует довести существующую модель до рыночных требований – в настоящее время Google Glass, которые продаются в специальных магазинах, имеют статус бета-версии.

Дата выпуска новой версии очков пока не определена, но компания заявила, что выпустит гаджет тогда, когда он будет готов.

Очки Google Glass имеют встроенную камеру для записи того, что происходит вокруг. Также Google Glass могут показывать информацию из интернета прямо перед глазами смотрящего на маленьком экране.

В числе запланированных функций - отслеживание уровня стресса владельца устройства и управление гаджетом силой мысли.