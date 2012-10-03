Полиция усиливает меры безопасности на матче "Динамо" – "Анжи"

Фото: ИТАР-ТАСС

В преддверии матча "Динамо"(Москва) – "Анжи" (Махачкала) полиция призывает болельщиков к организованности и порядку, а также обещает усилить меры безопасности.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве, вокруг фанатов клуба "Анжи" создана "неблагоприятная обстановка на территории Московского региона", и поэтому меры безопасности будут усилены: количество сотрудников правоохранительных органов будет больше, чем во время обычных матчей. Также в обеспечении безопасности примут участие специальные подразделения и кинологические службы.

Напомним, матч российской Премьер-лиги между командами "Динамо" и "Анжи" пройдет в Подмосковных Химках 7 октября, начало в 13:30.