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Сайты и приложения

01 апреля 2016, 18:46

Для болельщиков ЧЕ-2016 запустили мобильное приложение

футбол мобильные приложения ЧЕ-2016 сайты и приложения новости спорта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Для болельщиков чемпионата Европы по футболу, который пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля, запустили специальное мобильное приложение Fan Guide, сообщается на сайте УЕФА.

С помощью сервиса болельщики смогут узнать маршруты следования транспорта до стадионов, информацию о городах турнира и достопримечательностях.

Приложение доступно на английском, французском и немецком языках. Скачать его могут пользователи iOS и Android.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля в в Париже, Сен-Дени (пригород французской столицы), Лилле, Лансе, Лионе, Сент-Этьене, Марселе, Ницце, Тулузе и Бордо.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет 11 июня в Марселе с командой Англии, 15 июня – в Лилле со сборной Словакии, 20 июня – в Тулузе с командой Уэльса.

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