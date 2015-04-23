Максимально честно: Карен Шахназаров о необходимом эгоизме и профессии молодых

"Максимальное приближение": Карен Шахназаров

Карен Шахназаров – советский и российский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств России и Народный артист России. Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" рассказал ведущему программы "Максимальное приближение" на телеканале "Москва 24" Максиму Иксанову о призах в своем кабинете, излишнем обожествлении "Оскара", необходимом эгоизме, праздничной составляющей работы, профессии молодых и отказе от Голливуда.

Есть мнение, что директор "Мосфильма" – это человек, к которому страшно зайти.

– Не сказал бы, я сам заходил. Я молодой был режиссер, мне было страшно. Здесь иногда снимают, потому что таких кабинетов уже не найдешь. У нас были все: Гайдай, Тарковский, Бондарчук, Шукшин.

Расскажите о своем кабинете.

– Кабинет художественный. А простым словом – тут бардак, я все бросаю. Вот фотография, где я молодой с Феллини на Московском фестивале, это 87-й год. Я получил второй приз за "Курьера", а он первый приз – за фильм "Интервью". А это с того же фестиваля, с Де Ниро. Он был председателем жюри в тот год. Интерес был огромный и к СССР тогда, и к фестивалю.

Обидно, что сегодня нет такого интереса?

– Сейчас другая история политическая, у нас сложные взаимоотношения с Западом, и вообще другая жизнь. Прошло и прошло.

Я вижу здесь "Оскаров".

– Тут только часть наших призов. Это один "Оскар" за "Войну и мир", а второй "Оскар" за "Дерсу Узала". Остальные – у режиссеров. Дело все в том, что по правилам иностранного фильма приз получает не режиссер. Советский Союз был продюсером фильма "Дерсу Узала", и получил Советский Союз, то есть "Мосфильм" получил как продюсер фильма.

Мы когда-нибудь получим снова "Оскар"?

– Может быть, это неплохое дело, но я бы так не обожествлял этот приз. Его главная ценность в том, что американцы сумели его раскрутить, показывать во всем мире.

Как вы оцениваете подрастающее поколение?

– Да я, честно говоря, об этом не очень задумываюсь. Да, есть, по-моему, интересные молодые люди. То есть как директор я думаю, а как режиссер – зачем я должен о ком-то и чем-то думать?

Режиссер должен быть эгоистом?

– Если ты по-настоящему не эгоист, из тебя никогда не выйдет хороший режиссер, потому что это профессия такая. Ты должен, прежде всего, думать о том, что ты делаешь.

Во многих интервью вы говорили, что в режиссуру вас заманили какие-то поверхностные вещи: красивые актрисы, призы и признание.

– В какой-то степени да, действительно. Просто потом, когда уже работаешь в кино, конечно, понимаешь, что кино состоит совсем не из этого. Это непростое дело, много подводных камней. Но и праздничная часть, конечно, есть, и она должна быть. Другой вопрос, что с годами уже не так много сил ей отдаешь. Хотя на празднование силы всегда есть.

Говорят, у режиссера нет возраста. Согласны с этим?

– Ну нет, не вполне. Каждый режиссер – это все равно индивидуальность. В целом режиссура – это профессия молодых и среднего возраста. Во-первых, она физически довольно тяжелая. Сидишь в грязи, как на "Белом тигре", я чуть зрения не лишился. Я почти ничего не видел недели полторы, очень тяжело было.

Вы никогда не хотели уехать из страны и поработать в Голливуде?

– Никогда. Даже мыслей таких никогда не было, хотя у меня была такая возможность. Я думаю, что я единственный в Советском Союзе, в России сделал картину полностью на английском языке. "Цареубийца" – было же два варианта, на русском и английском, это два разных фильма. Я думаю, что если ты хочешь чего-то добиться по-настоящему, надо этого добиваться дома.