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Москва 24

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Культура

08 августа 2014, 20:28

На фестивале "Московское варенье" съели 100-килограммовый пирог

фестивали продукты еда ярмарки пироги Московское варенье фестивали и праздники

Фото: M24.ru

В пятницу на Тверской площади во время открытия фестиваля "Московское варенье" всех желающих угощали 100-килограммовым пирогом с начинкой из свежих фруктов и ягод, передает Агентство "Москва".

По словам технического исполнителя фестиваля Ирины Сухониной, пирог был приготовлен минувшей ночью на хлебокомбинате в подмосковном Красногорске.

"В начинку положили вишню, свежие персики и перемешали их с вареньем. Вазочки, которые были на пироге, также наполнены различным вареньем", - рассказала она.

В поедании пирога поучаствовали 800 гостей фестиваля, съесть его удалось менее чем за час.

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В фестивале "Московское варенье" принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров на 19 площадках .

На фестивале будут представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Продлится он до 17 августа. Проект станет продолжением серии городских мероприятий, таких как "Рождественская ярмарка Страсбурга", "Путешествие в рождество" и фестиваля "Московская весна".

Расписание фестиваля можно посмотреть здесь.

Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"

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