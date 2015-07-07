07 июля 2015, 17:10

Культура

Фестиваль современного искусства ФОРМА пройдет на заводе "Кристалл"

Фото: facebook.com/formafest

Четвертый фестиваль современного российского искусства ФОРМА пройдет 11 июля на территории бывшего завода "Кристалл". В рамках фестиваля под открытым небом пройдут выступления молодых групп и электронных, техно, панк музыкантов, перформансы художников, будут представлены объекты стрит-арта и коллекции галерей и арт-фондов.

Также в рамках фестиваля организаторы запустили блог о современной независимой русской культуре. Проект задуман как платформа для общения, присоединиться к которой может каждый, таким образом, что фестиваль не закончится 11 июля, а перейдет в своеобразный виртуальный формат и будет продолжать свое существование в медиа-среде.

Место: Самокатная улица, д. 4, стр. 9, завод “Кристалл”

Время: 11 июля, 14:00

Цена: 400 руб.

