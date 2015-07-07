Инопланетян и эльфов ждут на фестивале Midsummer Night’s Dream в Москве

Фото: midsummernightsdream.ru

18 июля на территории ВДНХ и Ботанического Сада пройдет фестиваль Midsummer Night’s Dream, сообщают организаторы.

Гости фестиваля смогут пофантазировать на тему того, каким будет будущее. Они также смогут привлечь всю свою фантазию, чтобы подумать над самым креативным и оригинальным межгалактическим костюмом. Свой образ можно позаимствовать из фантастических кино и книг или же придумать самим.

На мероприятии приветствуются глянцевый и зеркальный блеск и космические формы.

Для посетителей – инопланетян, фей, эльфов, космических странников и волшебников – готовятся сюрпризы. А вот исторических персонажей – королей, князей, баронов и других – на фестивале не ждут.