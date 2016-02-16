Количество автоматов ЦППК с оплатой банковскими картами увеличилось почти вдвое

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

За год количество билетных автоматов, позволяющих оплатить проезд на электричке банковскими картами, увеличилось с 689 до 1240.

Как сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, 993 билетных автомата оснастили терминалами для бесконтактной оплаты Pay Pass/Pay Wave.

Кроме того, компания тестирует новые автоматы, позволяющие оформлять билеты только по безналичному расчету.

Предполагается, что такие билетные автоматы будут установлены на тех станциях, где нет билетных касс или кассы есть только на одной из двух платформ. В качестве тестовых образцов изготовлены пять таких билетных автоматов. Первый из них установлен на станции Карачарово.

Как отмечают в пресс-службе, все виды пригородных билетов можно приобрести в кассах и автоматах компании, выбрав наиболее удобный способ оплаты – наличными или банковской картой. Билеты на экспрессы можно приобрести через интернет на сайте www.rzd.ru.

Напомним, в декабре 2015 года Банк Москвы и Центральная ППК запустили новую версию мобильного приложения "Мой проездной", дополненную сервисом покупки и мгновенной записи пригородных билетов на карты "Тройка", "Стрелка" и собственные транспортные карты.