Начало сезона охоты могут перенести из-за угрозы пожаров

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Начало сезона охоты в Подмосковье могут отложить, если в регионе сохранится высокий риск возникновения пожаров сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева. Сейчас в области действует четвертый уровень опасности. К середине августа, когда должна начаться охота, он может смениться пятым уровнем.

"Доступ в леса ограничен, и комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала перенести сроки сезонной охоты на более поздний срок, потому что это потенциальные угрозы, а их мы должны избежать", - сказал Воробьев во время облета пожароопасных участков 31 июля.

Напомним, 30 июля в Подмосковье было зафиксировано два лесных пожара и один почвенно-торфяной. Один из них был замечен в 10.00 около Волоколамска, в месте массового отдыха местных жителей.

Этим летом торфяные пожары происходят в основном в Тверской области. Из-за этого в ближайшие выходные северо-запад Подмосковья может затянуть смогом. В субботу ветер подует с севера и северо-запада, и дым скорее всего дойдет до столичного региона.

Обычно летний сезон охоты в Подмосковье открывают в середины июля. В это время охотятся на болотно-луговую дичь с подружейными собаками. А ближе к средине августа начинается охота на водоплавающую птицу. Осенняя охота в регионе начинается в середине сентября. Ее открывает сезон охоты на зайцев, а ровно через месяц начинается охота на лису.