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Экология

31 июля 2014, 16:22

Начало сезона охоты могут перенести из-за угрозы пожаров

экология пожары жара охота засуха

Фото: M24.ru

Начало сезона охоты в Подмосковье могут отложить, если в регионе сохранится высокий риск возникновения пожаров сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева. Сейчас в области действует четвертый уровень опасности. К середине августа, когда должна начаться охота, он может смениться пятым уровнем.

"Доступ в леса ограничен, и комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала перенести сроки сезонной охоты на более поздний срок, потому что это потенциальные угрозы, а их мы должны избежать", - сказал Воробьев во время облета пожароопасных участков 31 июля.

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Напомним, 30 июля в Подмосковье было зафиксировано два лесных пожара и один почвенно-торфяной. Один из них был замечен в 10.00 около Волоколамска, в месте массового отдыха местных жителей.

Этим летом торфяные пожары происходят в основном в Тверской области. Из-за этого в ближайшие выходные северо-запад Подмосковья может затянуть смогом. В субботу ветер подует с севера и северо-запада, и дым скорее всего дойдет до столичного региона.

Обычно летний сезон охоты в Подмосковье открывают в середины июля. В это время охотятся на болотно-луговую дичь с подружейными собаками. А ближе к средине августа начинается охота на водоплавающую птицу. Осенняя охота в регионе начинается в середине сентября. Ее открывает сезон охоты на зайцев, а ровно через месяц начинается охота на лису.

История вопроса

Самое сильное задымление в Москве и Подмосковье было летом 2010 года из-за жары и засухи. В Московской области произошло более 100 пожаров площадью около 200 гектаров. Дым горящих торфяников более чем на неделю окутал Москву. Дым проник в метро, была нарушена работа аэропортов. Концентрация угарного газа в Москве превысила допустимую норму почти в семь раз.

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