На московском НПЗ заработает единая система экомониторинга

На МНПЗ заработает единая система экомониторинга

Контролировать воздействие на атмосферу Московского нефтеперерабатывающого завода (НПЗ) в режиме онлайн будет единая автоматизированная система экомониторинга. Она начнет работу в течение года, сообщил во время посещения МНПЗ Сергей Собянин.

"Чтобы у нас не было недоразумений по поводу того, чьи выбросы испортили атмосферу Москвы, вводится единая автоматизированная система мониторинга, которая будет непосредственно заведена в "Мосэкомониторинг", – сказал мэр.

Пока система проходит тестовую апробацию. "Я надеюсь, что в течение года она будет уже приведена в боевой режим. Это, конечно, будет потенциально влиять на то, что завод будет достаточно серьезно относиться к такого рода проблемам и своевременно их устранять", – цитирует Сергея Собянина Агентство "Москва".

Добавим, что Московский нефтеперерабатывающий завод, где с 2011 года проходит модернизация, снизил воздействие на атмосферу в два раза за последние четыре года.

В ходе второго этапа модернизации будут построены биологические очистные сооружения, после ввода которых уровень очистки сточных вод достигнет 98–99 процентов. Кроме того, за счет внедрения технологий закрытого производственного цикла забор речной воды снизится в 2,5 раза.

Московский НПЗ в Капотне начал свою работу в 1938 году. В конце 1970-х годов была проведена техническая и экологическая модернизация предприятия. С 2010 году МНПЗ входит в состав холдинга "Газпром нефть". Ежегодно МНПЗ перерабатывает более 11 миллионов тонн нефти. Глубина переработки нефти составляет 72,3 процента. Завод производит 30 наименований продукции и более 60 марок бензина, дизельного и авиатоплива.

С 2013 году выпускаемая МНПЗ продукция соответствует экологическому стандарту "Евро-5". Доля МНПЗ на рынке топлива Москвы и Московской области составляет 40 проентов. Также МНПЗ является крупнейшим поставщиком битумов для строительства дорог в России и крупнейшим налогоплательщиком среди промышленных предприятий столицы.