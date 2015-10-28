Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября 2015, 17:18

Экология

На московском НПЗ заработает единая система экомониторинга

На МНПЗ заработает единая система экомониторинга

Контролировать воздействие на атмосферу Московского нефтеперерабатывающого завода (НПЗ) в режиме онлайн будет единая автоматизированная система экомониторинга. Она начнет работу в течение года, сообщил во время посещения МНПЗ Сергей Собянин.

"Чтобы у нас не было недоразумений по поводу того, чьи выбросы испортили атмосферу Москвы, вводится единая автоматизированная система мониторинга, которая будет непосредственно заведена в "Мосэкомониторинг", – сказал мэр.

Пока система проходит тестовую апробацию. "Я надеюсь, что в течение года она будет уже приведена в боевой режим. Это, конечно, будет потенциально влиять на то, что завод будет достаточно серьезно относиться к такого рода проблемам и своевременно их устранять", – цитирует Сергея Собянина Агентство "Москва".

Добавим, что Московский нефтеперерабатывающий завод, где с 2011 года проходит модернизация, снизил воздействие на атмосферу в два раза за последние четыре года.

Ссылки по теме


В ходе второго этапа модернизации будут построены биологические очистные сооружения, после ввода которых уровень очистки сточных вод достигнет 98–99 процентов. Кроме того, за счет внедрения технологий закрытого производственного цикла забор речной воды снизится в 2,5 раза.

Московский НПЗ в Капотне начал свою работу в 1938 году. В конце 1970-х годов была проведена техническая и экологическая модернизация предприятия. С 2010 году МНПЗ входит в состав холдинга "Газпром нефть". Ежегодно МНПЗ перерабатывает более 11 миллионов тонн нефти. Глубина переработки нефти составляет 72,3 процента. Завод производит 30 наименований продукции и более 60 марок бензина, дизельного и авиатоплива.

С 2013 году выпускаемая МНПЗ продукция соответствует экологическому стандарту "Евро-5". Доля МНПЗ на рынке топлива Москвы и Московской области составляет 40 проентов. Также МНПЗ является крупнейшим поставщиком битумов для строительства дорог в России и крупнейшим налогоплательщиком среди промышленных предприятий столицы.

Сюжет: Экология столицы
экология Сергей Собянин система мониторинга Московский нефтеперерабатывающий завод

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика