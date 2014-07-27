Одиннадцать "диких" пляжей Москвы могут получить статус официальных

МЧС предлагает легализовать "дикие" пляжи

Придать официальный статус десяти "диким" пляжам предлагает ГУ МЧС России по Москве. Данные зоны и в настоящее время, несмотря на запреты, любимы отдыхающими.

Места у воды предстоит очистить от мусора, установить посты МЧС и оборудовать все необходимое для купания.

"Основная масса несчастных случаев, связанных с гибелью на воде, происходит в местах, запрещенных для купания. Также порядка 30 процентов погибших находятся в состоянии алкогольного опьянения", - отметил начальник отдела Госинспекции по маломерным судам столичного главка МЧС России Андрей Печенин в интервью телеканалу "Москва 24".

В настоящее время в столице функционируют только три пляжа, где купание официально разрешено. Это "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3" и "Мещерское". Остальные закрыты из-за нарушения санитарных норм и требований безопасности.