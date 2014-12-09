Ростехнадзор не нашел доказательств выброса сероводорода на Московском НПЗ

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Московский нефтеперерабатывающий завод не был источником выброса сероводорода в Москве Об этом во вторник сообщил журналистам глава Ростехнадзора Алексей Алешин, передает ТАСС.

По словам Алешина, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

При этом, по данным МИА "Россия сегодня", Росприроднадзор утверждает, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы.

"Мы приехали поздно вечером 10 ноября и сразу почувствовали неприятный запах. Пробы зафиксировали превышение изопропилбензола и пропаналя. Кроме того, было превышение диоксида серы, диоксида азота. По последнему показатели превышали норму в 16 раз", - отметил в суде эксперт Росприроднадзора, проводивший исследование.

Отметим, что дело, рассматриваемое в Симоновском суде, касается отсутствия у МНПЗ разрешения на выбросы в атмосферу, а расследование дела о выбросе сероводорода еще не закончено.

Ранее Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

Сообщалось также о том, что МНПЗ вложил в обновление оборудования порядка 60 миллиардов рублей. Всего до 2017 года на эти цели будет потрачено 150 миллиардов рублей. В то же время в Москве, по словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, датчиками сероводорода не оборудованы 30 столичных предприятий.

Глава департамента ранее высказался за дисквалификацию или уголовное преследование для тех, скрыл факты о выбросе сероводорода.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.