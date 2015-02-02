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Экология

02 февраля 2015, 08:18

МЧС не нашло вредных веществ в воздухе после жалоб москвичей

экология спасатели проверки неприятный запах

Жители Нагатинского затона пожаловались на резкий запах на улицах

Сотрудники МЧС провели замеры воздуха в Москве после жалоб горожан на неприятный запах, но не выявили в нем вредных веществ, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Во всех округах были созданы оперативные группы для мониторинга состояния воздуха, проверки пока не закончились.

Спасатели рекомендует жителям, почувствовавшим химический запах, не выходить из дома без надобности, а также закрыть окна и двери, заткнув щели мокрыми полотенцами.

Напомним, вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствуется в некоторых районах города.

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