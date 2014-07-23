Jazz Rooftop Festival пройдет в Москве

"Афиша": На крыше ArtPlay пройдет Jazz Rooftop Festival

На крыше ArtPlay 23 июля пройдет джазовый фестиваль Jazz Rooftop Festival. Выступать на нем будут сплошь молодые и бодрые музыканты, сообщает телеканал "Москва 24".

Качественной музыкой публику порадуют канадская группа BadBadNotGood, DJ Lee, 1/2 Orchestra feat, KotziBrown и Galun & Amur Tiger Arkestra.

По словам организаторов, особенно яркой программы ожидают от колоритных хедлайнеров фестиваля - джаз-хоп трио BadBadNotGood.

Коллектив порадует каверами известных хитов и стильными авангардными композициями собственного сочинения. На крыше ArtPlay группа представит авторский альбом.

"Компанию BadBadNotGood на Jazz RooftopFestival составит и современный брасс-оркестр 1/2 Orchestra, объединивший авангардный джаз, фьюжн, фанк, хип-хоп, и даже электронную музыку", - отметили организаторы.

Также выступит отечественный битбоксер Galun с командой Amur Tiger Arkestra.

Начало в 19.00.