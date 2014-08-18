Певица Алла Рид исполнит хиты джазового композитора Билла Эванса

Алла Рид. Фото: allareed.ru

20 августа в клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит певица Алла Рид со своей группой. Специальным гостем вечера станет саксофонист из Израиля Роберт Анчиполовский. Алла Рид представит новую программу, посвященную 85-летию со дня рождения американского пианиста и композитора Билла Эванса.

Программа Аллы Рид рассчитана на квартет: на фортепиано сыграет Александр Шамонин, за контрабасом будет Григорий Зайцев, соло на альт-саксофоне исполнит израильский музыкант Роберт Анчиполовский, выпускник бостонского Berklee College of Music, а за барабанами - Петр Талалай. Сама Алла Рид будет перевоплощаться в образы вокалистов, сотрудничавших с Биллом Эвансом: Tony Bennett, Lucy Reed и Bill Scott.

Билл Эванс всегда был верен традиционному джазу и добился при этом больших успехов. Так, отдельные композиции пианиста уже при жизни стали джазовыми стандартами. Эванса номинировали на премию "Грэмми" 31 раз, 7 из которых он получал звание лауреата.

Начало – в 20.30, стоимость билетов – от 1200 рублей.

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