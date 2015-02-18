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Музыка

18 февраля, 15:22

Джаз-бэнд Newlux выпустит дебютный альбом в конце февраля

джаз Евгений Хавтан музыка клуб 16 тонн Newlux

Newlux. Фото: newlux.biz

Дебютный альбом группы Newlux, работа над которым велась на протяжении пяти месяцев, выйдет в конце февраля. В него войдут четыре авторских песни и пять кавер-версий: "Johnny", давшая название синглу, "Lullaby", спетая вместе с Билли Новиком и Ниной Карлссон по мотивам колыбельной "Спят усталые игрушки", новогодняя "Five To Twelve" в коллаборации с ВИА Татьяна и другие.

Сейчас уже можно послушать сингл "Johnny", в который вошли две песни: "Angel" - первая собственная песня Newlux; "Johnny" - англоязычный кавер на песню группы "Браво".

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"Кавер-версия песни "Вася" в исполнении группы Newlux вернула мне веру в человечество. Эту песню мы с Браво стараемся играть реже и реже на наших концертах, так как за 15 с лишим лет исполнения меня уже иногда начинает подташнивать от нее. Ребята из Newlux сделали ее в звуке 40-50х годов, то есть так, как бы ее спел Тонни Беннет или Фрэнк Синатра. И именно так она звучала в моей голове, когда я ее сочинил. Если им понадобится аккомпанирующий гитарист-энтузиаст джаза, я всегда готов к ним присоединится", - сообщил в своем Twitter Евгений Хавтан.

"Johnny" – одна из самых любимых нашими слушателями песен, на нее всегда отличная реакция, а Angel – наша первая собственная песня для Newlux, поэтому мы скорее хотим поделиться ими. Все-таки нам важно, чтобы нас воспринимали как группу со своим собственным стилем и репертуаром, а не как кавер-бэнд. Что касается обложки сингла, мы постеснялись спросить Евгения Хавтана, хотя, конечно, именно он является истинным героем "Johnny". Тогда мы решили использовать доступную заграничную звезду модельной внешности – нашего барабанщика Кирилла Кириченко (он из Гомеля)", - заявил контрабасист Newlux Сергей Вырвич.

Newlux стали известны благодаря хитам советской эстрады, переведенным на английский язык и сыгранным в стилистике нью-йорских джаз-бэндов середины прошлого века хиты советской эстрады.

Презентация альбома пройдет 3 марта в клубе "16 тонн".

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