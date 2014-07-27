До понедельника перекрыто движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю ограничено до 28 июля

Проехать по Алабяно-Балтийскому тоннелю не удастся до понедельника, 28 июля. Здесь идет ремонт дороги. Автоинспекторы просят водителей заранее выбирать пути объезда, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что скорость движения по Алабяно-Балтийскому тоннелю снизили до 40 километров в час. Решение было принято по техническим причинам. Скоростной режим изменили временно, но сроки действия ограничений не уточняются.

Алабяно-Балтийский тоннель является частью Северо-Западной хорды. Он проходит под Ленинградским проспектом и соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Что касается строительных работ на Алабяно-Балтийском тоннеле, то их завершат до декабря 2014 года. Одностороннее движение по тоннелю было частично запущено в сентябре 2013 года.