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27 января 2015, 10:08

Платные переезды в Щербинке и Крекшине построят за полтора года

дороги бизнес Максим Решетников платные дороги трафик инвесторы экономика и предпринимательство железнодорожные путепроводы концессионные соглашения

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское правительство объявило конкурс на строительство и эксплуатацию путепроводов в районе станций Щербинка и Крекшино. Срок строительства каждого железнодорожного переезда не должен превысить полутора лет, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Инвесторы смогут распоряжаться построенными за свой счет путепроводами в течение 30 лет. Затем сооружения передадут городу. До окончания тридцатилетнего срока новые переезды будут платными. Верхнюю границу цены за проезд назначит правительство Москвы, добавили в пресс-службе.

Ожидается, что на возведение крекшинского переезда инвесторы потратят около 1,3 миллиарда рублей. Путепровод в Щербинке обойдется застройщику в 2 миллиарда.

В департаменте отметили, что создание эстакадных путепроводов в Щербинке и Крекшино позволит снизить транспортную нагрузку и сократить время пути.

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"Сейчас из-за загруженности железнодорожных переездов на станциях люди теряют в пути много времени. К примеру, переезд в Щербинке закрыт в течение 70 процентов времени, приходящегося на часы пик", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, в августе 2013 года на железнодорожном переезде в Щербинке произошло крупное ДТП. На перегоне столкнулись электричка и автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал водитель иномарки – 27-летний мужчина.

Кроме того, были повреждены электропоезд, маневровый светофор, нарушен габарит по первому и второму главным путям. После ДТП движение на переезде было прервано более чем на час.

Сразу после аварии спасатели и железнодорожники заявили, что в случившемся виноват владелец легковой машины - якобы он выехал на переезд на красный сигнал светофора. Однако позже в интернете появились кадры, на которых видно, что водитель ехал в плотном потоке машин под открытый шлагбаум.

В итоге РЖД и МЧС извинилось за ложные обвинения, дежурного по переезду уволили, а пострадавшему водителю выплатили компенсацию.

Напомним, концессионные проекты строительства путепроводов в Щербинке и Крекшино были одобрены на заседании Градостроительной земельной комиссии (ГЗК) в декабре.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников пояснил M24.ru, что инвесторы хорошо понимают перспективы подобных соглашений даже в нынешних экономических условиях. "Мы отработали практику концессионных соглашений на Северном дублере Кутузовского проспекта, и сейчас приступаем к тиражированию этого опыта. Наша задача – определить конкретные объекты для заключения новых концессионных соглашений, установить прозрачные и понятные правила игры, гарантировать защиту интересов города при любом развитии ситуации", - добавил Решетников.

В конце ноября власти выбрали подрядчика по другому концессионному соглашению на строительство северного дублера Кутузовского проспекта - им стала ОАО "Новая концессионная компания" (дочерняя структура управляющей компании "Лидер"). Стоимость концессии составила 40 миллиардов рублей. Строительство северного дублера начнется в 2015 году и должно быть завершено не позднее 2020 года. Новая трасса протяженностью 11 километров, шириной не менее 4 полос будет бессветофорной. Тарифы на проезд по этой дороге пока не определены.

Платные путепроводы также планируется построить в Московской области. Власти рассчитывают привлечь инвесторов к строительству 50 переездов. Зампред правительства Московской области по транспорту Петр Иванов в июле 2014 года говорил, что предполагаемая стоимость проезда по путепроводу составит 40 рублей.

В Москве планируется построить 10 путепроводов над железнодорожными путями. Пока сообщается, что семь из них профинансируют из бюджета Москвы, то есть они будут бесплатными для автомобилистов. Предполагается, что все 10 путепроводов - как платные, так и бесплатные, будут построены к 2017 году.

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