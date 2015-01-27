Платные переезды в Щербинке и Крекшине построят за полтора года

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Московское правительство объявило конкурс на строительство и эксплуатацию путепроводов в районе станций Щербинка и Крекшино. Срок строительства каждого железнодорожного переезда не должен превысить полутора лет, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Инвесторы смогут распоряжаться построенными за свой счет путепроводами в течение 30 лет. Затем сооружения передадут городу. До окончания тридцатилетнего срока новые переезды будут платными. Верхнюю границу цены за проезд назначит правительство Москвы, добавили в пресс-службе.

Ожидается, что на возведение крекшинского переезда инвесторы потратят около 1,3 миллиарда рублей. Путепровод в Щербинке обойдется застройщику в 2 миллиарда.

В департаменте отметили, что создание эстакадных путепроводов в Щербинке и Крекшино позволит снизить транспортную нагрузку и сократить время пути.

"Сейчас из-за загруженности железнодорожных переездов на станциях люди теряют в пути много времени. К примеру, переезд в Щербинке закрыт в течение 70 процентов времени, приходящегося на часы пик", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, в августе 2013 года на железнодорожном переезде в Щербинке произошло крупное ДТП. На перегоне столкнулись электричка и автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал водитель иномарки – 27-летний мужчина.

Кроме того, были повреждены электропоезд, маневровый светофор, нарушен габарит по первому и второму главным путям. После ДТП движение на переезде было прервано более чем на час.

Сразу после аварии спасатели и железнодорожники заявили, что в случившемся виноват владелец легковой машины - якобы он выехал на переезд на красный сигнал светофора. Однако позже в интернете появились кадры, на которых видно, что водитель ехал в плотном потоке машин под открытый шлагбаум.

В итоге РЖД и МЧС извинилось за ложные обвинения, дежурного по переезду уволили, а пострадавшему водителю выплатили компенсацию.

Напомним, концессионные проекты строительства путепроводов в Щербинке и Крекшино были одобрены на заседании Градостроительной земельной комиссии (ГЗК) в декабре.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников пояснил M24.ru, что инвесторы хорошо понимают перспективы подобных соглашений даже в нынешних экономических условиях. "Мы отработали практику концессионных соглашений на Северном дублере Кутузовского проспекта, и сейчас приступаем к тиражированию этого опыта. Наша задача – определить конкретные объекты для заключения новых концессионных соглашений, установить прозрачные и понятные правила игры, гарантировать защиту интересов города при любом развитии ситуации", - добавил Решетников.